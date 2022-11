Plus de 96.000 étudiants inscrits à l’UAC

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a enregistré un effectif de plus de 96.000 étudiants pour le compte de l’année académique 2021-2022.

« Un chiffre pareil, ça vaut 20 universités », a indiqué le 1er Vice-recteur chargé des Affaires académiques, lors du lancement des travaux de construction du Pole d’innovation et de technologie à l’UAC, le 18 novembre 2022.

Selon le vice-recteur Prof Patrick Houessou, plus de 75% de cet effectif sont inscrits dans les filières des sciences et technologies ainsi que celles d’économie de gestion et de communication.

Malgré cet effectif pléthorique, les enseignants de l’UAC font réellement des efforts pour bien former les étudiants. Ainsi de jeunes diplômés sortent de l’université chaque année, a rassuré le vice-recteur chargé des Affaires académiques.

29 novembre 2022 par