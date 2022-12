Plus de 9 milliards FCFA à transférer à 30.000 filles

Comme annoncé par le président de la République à l’occasion de son discours sur l’état de la nation, l’opération de transfert monétaire à des filles scolarisées est lancée. Le ministre des affaires sociales et de la microfinance a donné le top des transferts mardi 13 décembre 2022.

Joie et satisfaction pour 30.000 élèves filles. L’opération de transferts monétaires annoncée en leur faveur par le chef de l’Etat est effective. Le ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique TOGNIFODE a donné le top mardi 13 décembre 2022.

Les filles du primaire recevront 450 francs CFA par jours sur 3 ans, et celles du secondaire, 600 francs CFA pour un total de 9. 355. 550. 000 francs CFA. Ces transferts monétaires interviennent trois mois après la distribution gratuite de fournitures scolaires à ces filles issues des familles en situation difficile.

Les transferts monétaires s’inscrivent dans le cadre du sous-projet « maintien des filles à l’école » du projet SWEDD. A travers ce projet, le gouvernement appuie depuis 2020, en kits scolaires, des milliers de filles scolarisées.

