Plus de 9.000 cas de grossesses en 04 ans

9 369 cas de grossesses dans les établissements scolaires publics et privés de 2016 à 2020 ; ce sont les statistiques données par le ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo. Il était face aux députés mardi 5 janvier 2021.

Le ministre Mahougnon Kakpo a fait le point de l’évolution des statistiques ces quatre dernières années aux députés. De 2016 à 2020, 9 369 cas de grossesses ont été enregistrés dans les établissements scolaires publics et privés. Il y a eu 3045 cas de grossesses au titre de l’année 2016-2017.

En 2017-2018, 2912 cas de grossesses ont été enregistrés. Pour l’année 2018-2019, le nombre de cas de grossesses est de 1122.

Une hausse des cas de grossesses est constatée en 2019-2020. Au cours de cette année scolaire marquée la pandémie du Covid-19, 2290 filles sont tombées enceintes.

Selon le ministre, les auteurs de ces grossesses sont entre autres les élèves, les étudiants, les enseignants, les artisans et les extrascolaires. Les élèves et enseignants sont sanctionnés par des mesures administratives et pénales. Le ministre a plaidé pour le vote d’une loi afin de poursuivre également les extrascolaires.

Lors du débat, les députés ont abordé le port de la tenue kaki. Les parlementaires souhaitent que le gouvernement généralise la tenue kaki dans tous les établissements scolaires publics et privés.

A. A. A.

6 janvier 2021 par ,