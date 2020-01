Plus de 60 cabinets de soins illégaux fermés

La direction départementale de la santé du Borgou et les éléments de la Police républicaine ont mis fin la semaine dernière aux activités d’une soixantaine de cabinets de soins illégaux exerçant en clientèle privé.

Au cours de l’opération de contrôle des cabinets de soins, la direction départementale de la santé du Borgou et la police ont procédé à une vérification automatique des pièces donnant droit d’exercer en clientèle privée la profession d’infirmier, et l’autorisation d’ouverture et d’exploitation.

Les cabinets n’ayant pas à jour ces pièces, ont vu leurs portes fermées par les responsables en charge de la santé, rapporte Frissons radio.

Avant le Borgou, 47 cabinets de soins illégaux avaient été fermés dans la Donga.

