Plus de 500 millions pour la promotion du sport féminin

Dans le cadre de la promotion du sport féminin au Bénin, le ministère des Sports et l’ambassade de France au Bénin ont signé ce mardi 31 Mai 2022, une convention.

869.462 € soit 570.329.750 FCFA, c’est l’appui de la France au Bénin dans le cadre de la convention signée pour la promotion du sport féminin. Le but est de développer la pratique du sport féminin au Bénin à travers la mise en œuvre du projet ‘’ FSPI Sport au Féminin’’. Le projet d’une durée de 2 ans prend en compte trois disciplines (Basketball, le Handball et l’Athlétisme).

« Le Gouvernement du Bénin, depuis 2016, a lancé un ambitieux programme de promotion de l’ensemble des disciplines sportives. Dans cette démarche, nous veillons à ce que les hommes et les femmes soient traités de la même façon », a déclaré le ministre des Sports, Oswald Homeky.

L’histoire récente des performances sportives au Bénin poursuit-il, renseigne que les femmes ont parfois fait mieux que les hommes dans plusieurs disciplines. Le ministre des Sport s’est réjoui de ce financement de la France qui permet de renforcer la dynamique en cours au Bénin. « Nous ferons le point dans deux ans et je suis certain qu’au bout de ces deux années, nous pourrons ensemble avec fierté dire que nous avons amélioré la pratique du sport féminin au Bénin », a déclaré Oswald Homeky. Pour l’ambassadeur Marc Vizy, c’est une fierté pour la France d’accompagner le Bénin dans la promotion du sport féminin.

La signature de la convention entre le Ministère des Sports et l’Ambassade de la France au Bénin s’est déroulée en présence des responsables du Comité National Olympique et Sportif, des membres des Fédérations Béninoises d’Athlétisme, de Basketball et de Handball, des membres du cabinet du Ministre des Sports, des Directeurs techniques et responsables de structures sous tutelle.

A.Ayosso

1er juin 2022 par ,