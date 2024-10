Plus de 500 femmes de Soubre célébrées par les acteurs du PIF2

Plus de 500 femmes se sont rassemblées à la place OlympAfrica de Soubré (Côte d’Ivoire) à l’occasion de la première édition de la Journée Internationale de la Femme Rurale (JIFR 2024). Organisée par le Ministère des Eaux et Forêts, à travers l’Unité de Coordination du Projet d’Investissement Forestier - Phase 2 (UCP-PIF2) et ses partenaires (SODEFOR, OIPR, CARE International et MALEBI), cette journée a permis de mettre en avant le rôle crucial des femmes dans la gestion durable des forêts. « L’accès des femmes rurales aux ressources forestières et aux marchés », est le thème qui a réunis plusieurs personnalités, dont le Ministre des Eaux et Forêts, des représentants des organisations nationales et internationales, ainsi que des associations féminines et des médias.

Selon les Nations Unies, les femmes représentent près de 40 % de la main-d’œuvre agricole dans les pays en développement. Pourtant, leur contribution essentielle à la gestion des ressources naturelles reste souvent négligée. En reconnaissance de cette réalité, l’Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé, en 1996, le 15 octobre comme la Journée Internationale de la Femme Rurale, suite à la Conférence Internationale des Femmes de Beijing en 1995. Cette journée offre une plateforme pour reconnaître le rôle indispensable des femmes rurales dans les foyers, les communautés et le développement économique.

Parrainée par Monsieur Kobenan Kouassi ADJOUMANI, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, cette première édition de la JIFR, organisée le 19 octobre 2024 à Soubré, s’est articulée autour de 5 activités majeures notamment une cérémonie d’ouverture, la projection d’un film institutionnel sur le PIF2, un panel, une master class et une cérémonie de clôture.

Dans son allocution, Monsieur Laurant TCHAGA, Ministre des Eaux et Forêts, a rappelé l’importance cruciale des femmes rurales dans la préservation des écosystèmes forestiers : « Les femmes rurales sont les gardiennes de la biodiversité agricole et forestière. Leur expertise dans la collecte, la transformation et la commercialisation des produits forestiers est inestimable pour la préservation de nos ressources naturelles. », a-t-il déclaré.

Mme Thérèse ABE-KOFFI, coordonnatrice du PIF2, a souligné la nécessité d’inclure les femmes dans tous les aspects de la gestion forestière. « Si les femmes ne sont pas pleinement engagées, le projet risque de ne pas atteindre un de ses objectifs principaux liés à l’amélioration des conditions de vie des communautés qui dépendent de la forêt. », a-t-elle souligné.

L’un des moments forts de la journée a été la remise de prix à 10 femmes rurales qui se sont démarquées dans leurs activités de foresterie et d’entrepreneuriat. Ces distinctions visent à encourager l’esprit d’innovation et à reconnaître le leadership des femmes dans la préservation des forêts.

Les festivités se sont clôturées par une visite de terrain à Nakoragui (15 km de Soubré), où les organisateurs ont pu découvrir la pépinière gérée par l’Association de Production et d’Expertise (APE), dirigée par Mme Djiké Marie Adèle. Ils ont également visité la centrale hydroélectrique de Soubré.

La JIFR 2024 s’inscrit dans une série d’initiatives soutenues par le PIF2 et ses partenaires pour renforcer le leadership des femmes rurales et les intégrer davantage dans la gestion durable des forêts. À travers ces actions, le projet continue de promouvoir l’égalité des genres et d’encourager une participation active des femmes dans les processus décisionnels liés aux ressources naturelles.

À propos du Projet d’Investissement Forestier - Phase 2 (PIF 2)

Le Projet d’Investissement Forestier - Phase 2 (PIF 2) est une initiative phare du Gouvernement Ivoirien, pilotée par le Ministère des Eaux et Forêts et cofinancée par la Banque mondiale et l’Etat de Côte d’Ivoire.

Lancé en 2022 pour une durée de sept ans, le PIF 2 a pour objectif de développement, de conserver et accroître le stock forestier tout en améliorant l’accès aux sources de revenus issus de la gestion durable des forêts pour les communautés dans ses zones d’intervention. Doté d’un budget de 81millards de Francs CFA, le PIF 2 contribue à la mise en œuvre de la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts qui vise à atteindre une couverture forestière de 20 % du territoire d’ici 2030. Le PIF 2 intervient dans dix (10) régions stratégiques du pays, en se concentrant sur trois (3) Forêts Classées de catégories 3 transformées en Agro-forêts et 16 Forêts Classées de catégorie 4, ainsi que sur quatre (4) Parcs nationaux et Réserves.

