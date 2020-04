Plus de 2000 centres de soins illégaux fermés

Le ministre de la santé a été reçu dans la soirée de ce mercredi 22 avril 2020 sur le plateau spécial dédié aux membres du gouvernement pour le point des 04 ans du régime de la Rupture et du Nouveau Départ. Durant l’entretien avec les journalistes, Benjamin Hounkpatin a exposé les différentes réformes engagées dans le secteur de la santé par le gouvernement du président Patrice Talon pour assurer le bien-être des populations béninoises.

Evoquant la question de l’exercice en clientèle privée, le ministre de la santé a souligné que beaucoup d’agents de santé faisaient correctement leur travail, mais qu’il y en a qui délaissaient le travail dans le secteur public pour se concentrer sur le privé, et percevaient leurs salaires à la fin du mois en tant qu’agent du secteur public. « Beaucoup d’entre eux laissaient leurs voitures dans la cour de l’hôpital, sortaient par une autre porte, pour aller se concentrer sur le privé », a-t-il fait savoir. Les malades qui venaient dans les structures publiques pour des soins, n’arrivaient pas à l’avoir, a regretté le ministre de la santé. Benjamin Hounkpatin souligne que ce sont ces comportements qui ont amené le gouvernement à suspendre temporairement la délivrance d’autorisation d’exercice en clientèle privée.

Cette décision selon Benjamin selon lui, a été très bien suivie et le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour l’accompagner afin que les soins puissent être vraiment octroyés aux populations lorsqu’elles arrivent dans les structures publiques, mais également que le plateau technique et l’hôtellerie puissent accompagner.

Citant l’exemple du Centre national hospitalier et universitaire (Cnhu) de Cotonou, il a souligné que lorsque les populations y vont, c’est qu’ils sont à la recherche de spécialistes ; et qu’en allant, il faudrait qu’on ait un environnement accueillant, et que lorsqu’on décide de les hospitaliser, qu’ils puissent se sentir dans un environnement accueillant. Cette mesure selon Benjamin Hounkpatin, a été accompagnée « d’un certains nombre de choses » pour permettre aux praticiens hospitaliers d’exercer leur profession dans les conditions qu’ils ont vraiment souhaitées par rapport au secteur public.

La fermeture des centres illégaux de santé

Selon le ministre de la santé, la réforme du choix de l’exercice en clientèle privée ou le public, et celle de la fermeture des centres illégaux de santé, ont été intriquées. Pendant que le gouvernement demandait aux prestataires rester dans les structures, au même moment, il a engagé la fermeture de toutes les structures sanitaires illégales qui officiaient dans l’ombre et tuaient les populations, a-t-il expliqué. A l’en croire, on ne peut pas en quête de soins aller se livrer à l’abattoir. Le gouvernement face à cette situation a dû prendre le taureau par les cornes et, à la date de ce jour, il a procédé à la fermeture de plus de 2000 structures illégales sur toute l’étendue du territoire.

Outre la fermeture, le gouvernement a maintenu la veille constante avec la Commission chargée de contrôle de la qualité des prestations de soins dans les structures médicales afin de s’assurer que dans l’arrière-cour, il ne se passe pas encore des choses. « C’est une veille constante, une lutte permanente », a-t-il insisté rassurant que cette lutte sera résolue, ferme et sans état d’âme pour mettre hors d’état de nuire, toutes ces structures qui donnaient la mort gratuitement aux populations.

La pandémie du Coronavirus et les différentes mesures prises par le gouvernement pour la riposte n’ont pas été occultées au cours des débats. Le ministre de la santé invite les populations au respect des règles de prévention à savoir, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, éviter de se serrer la main pour se saluer, respect de la distance sanitaire de sécurité, usage de gel hydroalcoolique, masques de protection etc.

Le ministre echorte les populations à faire confiance au gouvernement. Les choses changent, a rappelé Benjamin Hounkpatin.

Le ministre invite les populations à accompagner le gouvernement dans toutes ses réformes qui, parfois sont dures, difficiles afin d’asseoir un système de santé efficace et efficient pouvant répondre totalement à leurs besoins.

