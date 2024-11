Plus de 150 morts en Espagne, aucun Béninois parmi les victimes

L’Espagne a enregistré des inondations dévastatrices dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 octobre 2024. Plus de 150 personnes sont décédées dans cette tragédie. Mais il n’y aucun ressortissants béninois parmi les victimes.

Des dégâts et pertes en vie humaines en Espagne après des inondations. Les eaux ont emporté des ponts, des véhicules, des maisons etc. Le dernier bilan fait état de 158 morts. « Nous avons déjà 155 morts dans la région de Valence, deux en Castille-La Manche et un autre en Andalousie, soit un total de 158 personnes », a déclaré le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres. Il ajoute qu’il y a ‘’des dizaines et des dizaines de disparus’’. Selon les météorologistes, l’équivalent d’une année de pluie est tombé en l’espace de huit heures dans la région de Valence. Cette région est désormais en alerte rouge. Il a annoncé la mobilisation de l’armée pour apporter de l’aide à la population dans la région de Valence.

Selon les informations, il n’y a pas de victimes parmi les ressortissants béninois vivant dans les zones sinistrées.

1er novembre 2024 par ,