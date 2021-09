Plus de 100.000 casiers judiciaires délivrés en ligne

De juillet 2020 à août 2021, plus de 100.000 casiers judiciaires ont été délivrés via « service-public.bj », soit près de 200 millions FCFA de recette en un an.

Depuis le 29 juillet 2020, il est possible à tout citoyen béninois ou tout étranger résidant ou ayant résidé au Bénin de faire la demande de l’extrait B3 de son casier judiciaire en ligne. Cette réforme a été opérée par le gouvernement béninois dans le cadre de son programme de dématérialisation de l’administration publique.

Un an après le lancement de ce service sur le Portail National des Services Publics « service-public.bj », des milliers de casiers judiciaires ont été délivrés. « A ce jour, plus de 100.000 casiers judiciaires ont été délivrés via la plateforme dont 80% en moins de 72 heures. Les récentes améliorations ont permis de porter ce taux à 90% », informe le ministère du Numérique et de la Digitalisation. Le coût du casier judiciaire valide pour trois mois est fixé à 1900 FCFA ; ce qui fait plus de 190 millions FCFA dans les caisses de l’Etat en une année pour ce service. Pour faire une demande de casier judiciaire, rendez-vous sur https://service-public.bj/public/services/service/PS00373.

