Plus d’usage des œuvres musicales, sans autorisation du Bubedra

Les formations politiques engagées dans la course des élections communales et municipales prévues pour le 17 mai prochain doivent obtenir les autorisations auprès du BUBEDRA pour l’utilisation des œuvres musicales pendant la campagne électorale.

Le directeur général du Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins, (BUBEDRA), Eugène Aballo, l’a notifié aux partis le lundi 10 février 2020 lors de la rencontre qui a réuni les membres de la Commission électorale nationale autonome et les représentants des formations politiques.

Selon M. Aballo, les personnes qui désirent exploiter publiquement les œuvres littéraires et artistiques doivent mener des démarches auprès du BUBEDRA afin d’avoir l’autorisation. L’objectif est « d’harmoniser les choses » dans le cadre de ces élections communales et municipales et « de partir sur la base d’une rémunération forfaitaire pour les créateurs et de pouvoir amener les partis à respecter les textes » relatifs au droit d’auteur, a-t-il indiqué.

Le directeur général du BUBEDRA a aussi évoqué le cas où un parti politique aurait sollicité un artiste pour un morceau. « (…) Il est souvent conseillé à l’artiste de se rapprocher de son bureau de droit d’auteur pour bénéficier des conseils afin que ses droits ne soient pas lésés dans l’exploitation de ses œuvres plus tard », a-t-il conseillé.

Akpédjé AYOSSO

12 février 2020 par