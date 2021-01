Plus d’une centaine de formulaires retirés à la CENA

Du mardi 12 janvier au lundi 18 janvier 2021, plus d’une centaine de formulaires de parrainage ont été retirés à la Commission électorale nationale et autonome (CENA). Dans la journée de ce lundi, 20 maires et 8 députés se sont rendus à la CENA.

Liste des députés et maires

Les maires

1-D’Alméida Ruffino (maire de Bohicon)

2-Ganhoutodé Gabriel (maire d’Avrankou)

3-Fagnon Nicaise (maire de Dassa-Zoumè)

4-Tamou Bio Sarako, (maire de Banikoara)

5-Agossou Magloire (maire de Dangbo)

6-Gbédjékan Coffi Dieudonné (maire de Klouékanmè)

7-Marc Gandonou (maire des Aguégués)

8-Rogatien Akouakou (maire de Tori-Bossito)

9-Alassane Abdoulaye Nouhoum (maire de Pèrèrè)

10- Simon Dinan Adébayor (maire de Pobè)

11- Jonas Gbènamèto (maire Sèmè-Podji)

12- Jonas Houessou (maire de Ouinhi )

13- Amadé Moussa (maire de Zè)

14- Oba Chabi Dénis (maire de Savè)

15- Kénam Mensah (maire de Kpomassè)

16- Christian Houétchénou (maire de Ouidah)

17- Cyriaque Domingo (maire de Houéyogbé)

18- Bernard Adanhokpè (maire de Comè)

19- Saturnin Dansou (maire d’Athiémé)

20- : François Zannou Agbo (maire Adjohoun)

21- Joseph Cakpo (maire d’Allada)

22- Taté Ouindeyama (maire de Natitingou)

23- Ibidon Firmin Akpo (maire de Ouèssè)

24- Bibiane Adamaze épouse Soglo (maire de Toffo)

25- Herman Djorri Djetta (maire de Kérou)

26- Blaise Tchin Bekakoua (maire de Toucountouna)

27- Idrissou Malick Seïbou (maire de Djougou)

28- Antoine Louis Djedou (maire d’Abomey)

29- Guidami Gado (maire de Malanville)

30- Jocelyn Henrico Martial A. Ahyi (maire de Grand-Popo)

31- Sambo I. Soulé (maire de Karimama)

32- Boubakar Barry Tidjani (maire de Gogounou)

33- Bruno Fangnigbe (maire de Djakotomey)

34- Zakari Tassou (maire de Bassila)

35- Dramane Ouolou (maire de Ouaké)

36- Germain Wanvoegbe (maire d’Adjarra)

37- Justin Kanninkpo (maire de Zangnanado)

38- Aldo N’Dah Kouagou (maire Boukoumbé)

39- David Towedje (maire de Zogbodomey)

40- Félicien Danwouignan (maire de Zakpota)

41- Inoussa Zime Chabi (maire de Parakou)

42- Roland Lafia Joseph (maire de Nikki)

43- Daouda Saka Mere (maire de N’Dali)

44- Adissa Franck Okpeicha (maire d’Ifangni)

45- Délidji Ouindo (maire de Savalou)

46- Nestor Idohou (maire de Sakété)

47- Cyrille Adegbola (maire d’Adja-Ouèrè)

48- Tidjani Bani Chabi (maire de Kalalé)

49- Gilles Achille Houndolo (maire de Glazoué)

50- Dénis Glegbeto (maire de Djidja)

51- Oscar Kouholi (maire d’Agbangnizou)

52- Auguste Aihunhin (maire de Covè)

53- Didier Kouandé-Sounon (maire de Kouandé)

54- Koto Orou Mare (maire de Péhunco)

55- Jonathan Awo (maire de Tchaourou)

56- Thian Bio Orouzimé (maire de Segbana)

57- Lucie Sessinou (maire de Kétou)

58- Thierry Tolégbé (maire de Bonou)

59- Gervais Hounkpè (maire de Lokossa)

60- Evariste Ahouandjinou (maire d’Abomey-Calavi)

61- Jean-Major Zannou (maire de Sô-Ava)

62- Zakari Boukary (maire de Tanguiéta)

63- Robert Kassa (maire de Matéri)

64 Séraphin Nambima (maire de Cobly)

65- Djossou Maoudo (maire de Dangbo)

66- Joseph Hounkanrin (maire d’Akpro-Missérété)

67- Maxime Allossogbé (maire d’Aplahoué)

66- Zinatou Alazi Osseni Saka (maire de Kandi)

67- Garba Yaya (maire de Bembèrèkè)

68- Yankoty Charlemagne (maire de Porto-Novo)

Les députés

1-Kora Gounou Zimé

2-Mora Sanni Saré Malick

3-Houngnibo Lucien

4-Hazoumè Hyppolite

5-Nobimè Patrice

6-Houdégbé Octave

7-Biokou David Camille Gbosse

8-Chantal Ahyi

9-Benoit Dègla

10-Yacoubou Orou Sé Guéné

11-Ibourahim Ousmane

12-Hilaire Adoun

13-Charles Omer Avalla

14-Lambert Agongbonon

15-Mathias Kouwanou

16- Abdel Kader Gbadamassi

17-Gérard Gbénonchi

18-Antoine N’da

19-Gbèglodo Adjovi

20- Sabaï Katé

21-Sofiath Schanou

22-Robert Gbian

23-Bida Nouhoum Yessoufou

24-Valère Tchobo

25-Joseph Anani Amavi

26-Mariama Babamoussa

27-Florentin Tchaou

28-Gilbert Bangana

29-David Gbahoungba

30-Nathanaël Sokpoekpé

31-Paulin Gbénou

32- Issa Salifou

33- Awawou Eniola Bissiriou

34- Cyprien Togni

35- Domitien N’Ouemou

36- Adam Bagoudou

37- Jean-Eudes Okounde

38- Boniface Yehouetome

39- Jean-Pierre Babatounde

40- Assan Seibou

41- Ouningui Idrissou Sina

42- Jacques Yempabou

43- Wallys Zoumarou

44- André Biaou Okounlola

45- Rachidi Gbadamassi

46- Barthélémy Kassa

47- Dominique Atchawe

48- Nazaire Sado

49- Rosine Dagniho

50- Dakpè Sossou

51- Justin Agbodjèté

52- Eustache Akpovi

53- Euric Guidi

54- Richard Allossohoun

55- Nassirou Bako Arifari

56- Janvier Yahouédéou

