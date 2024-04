Les responsables des partis RN et MOELE reçus à la Présidence

Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu mardi 09 avril 2024 à son cabinet, les responsables des partis la Renaissance nationale (RN) et du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Les délégations des deux partis ont été conduites par leurs présidents.

Deux formations politiques soutenant les actions du gouvernement ont été reçus à tour de rôle mardi 09 avril par le chef de l’Etat. Il s’agit de la Renaissance nationale et du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin, introduites par leurs présidents, Claudine Prudencio et Jacques Ayadji.

Les échanges avec le chef de l’Etat et les responsables de ces deux partis de la mouvance présidentielle selon nos sources, ont porté sur la coordination de l’action gouvernementale, le nouveau Code électoral, leurs rapports avec les autres formations politiques de la mouvance présidentielle, ainsi que les préparations pour les prochaines échéances électorales au Bénin.

Les délégations des deux partis ont exprimé leur satisfaction des échanges fructueux avec le chef de l’Etat. Ils ont réitéré à l’occasion, leur soutien aux actions du gouvernement afin que les objectifs puissent être atteints pour le bonheur des populations.

F. A. A.

10 avril 2024 par ,