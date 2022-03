Pénurie de gasoil dans les stations-services

Après la flambée des prix des hydrocarbures, une pénurie de gasoil est observée dans les stations-services de Cotonou et dans plusieurs localités du Bénin.

L’approvisionnement en gasoil dans les stations-services du Bénin est perturbé ces derniers jours. Il n’y a pas de gasoil dans une dizaine de stations-services parcourues à Cotonou. Selon les pompistes rencontrés sur les stations-services, il y a une rupture de stock. Certains chefs stations ont confié qu’ils sont en rupture de stock depuis cinq jours, d’autres depuis une à deux semaines. « Les navires n’ont pas accosté au Port de Cotonou. Les stations-services n’ont pas été ravitaillées », a affirmé un agent.

C’est la croix et la bannière pour les consommateurs de ce produit. Les conducteurs de voitures, camions et autres utilisant du gasoil s’arrêtent et repartent insatisfaits.

Dans le département de l’Ouémé et environs, la pénurie du gasoil est constatée depuis trois semaines.

Les premiers effets de cette pénurie sont déjà visibles. A l’Université d’Abomey-Calavi, le transport des étudiants est suspendu depuis jeudi 17 mars 2022 jusqu’à nouvel ordre. Selon une note du Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey Calavi, les activités de transport sont suspendues en raison de la pénurie nationale et internationale observée dans le domaine des hydrocarbures perturbant l’approvisionnement en gasoil.

En dehors du secteur des transports, la pénurie de gasoil pourrait aussi affecter les secteurs agroalimentaire et énergétique, qui consomment une importante quantité de ce carburant.

Avant cette crise énergétique, tous les produits pétroliers ont augmenté de prix en début de ce mois de mars 2022. Le prix du gasoil est passé à 600 FCFA/litre contre 550 FCFA/litre en février 2022 au Bénin.

Selon certaines sources, le déclenchement de la guerre en Ukraine a eu un impact sur les prix. La pénurie du gasoil serait aussi l’une des causes de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le prix du gasoil et autres hydrocarbures pourraient encore augmenter de prix dans les prochaines semaines.

A.Ayosso

18 mars 2022 par ,