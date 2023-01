Paul Hounkpè félicite Les Démocrates

Le secrétaire exécutif national du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè a animé une conférence de presse après la publication par la Commission électorale nationale autonome (CENA), des grandes tendances du scrutin législatif du 08 janvier dernier. Prenant acte de ces publications, il a félicité le parti Les Démocrates, nouvelle force politique de l’opposition au Bénin.

Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national des FCBE prend acte des résultats provisoires de l’élection législative du 08 janvier 2023 au Bénin. Il l’a fait savoir au cours d’une conférence de presse animée quelques heures après la publication des grandes tendances par la CENA. « Nous en prenons acte et tenons à remercier les militantes et militants, et les électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats du parti FCBE », a-t-il confié. Le chef de file de l’opposition a ensuite exprimé ses remerciements aux candidates et candidats FCBE qui, selon lui, ont su « défendre brillamment les couleurs et le programme du parti malgré les maigres moyens mis à leur disposition ».

Avant de se féliciter du parcours des FCBE du début du processus électoral jusqu’à sa fin, Paul Hounkpè a félicité Les Démocrates qui, souligne-t-il, se révèle à l’issue des élections législatives, être la principale force de l’opposition. Rassurant de la sérénité au sein de la formation politique qu’il dirige, il a invité les militantes et militants à se tenir prêts pour suivre les mots d’ordre qui seront issus des instances du parti.

F. A. A.

11 janvier 2023 par ,