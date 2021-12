Patrice Talon sur le chantier de construction de Sofitel

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a effectué une visite de terrain sur le site de construction de l’hôtel Sofitel, ancien Bénin Marina Hôtel et ex-hôtel Sheraton, ce mardi 14 décembre 2021. Objectif de la visite du chef de l’État, constater l’état d’avancement des travaux.

Le chef de l’État était accompagné ce mardi pour cette visite du chantier de Sofitel, du ministre du cadre de vie et du développement durable, et des responsables de l’entreprise SUMMA. Les travaux en cours visent à transformer l’ancien Bénin Marina Hôtel et ex hôtel Sheraton, en un complexe hôtelier conforme aux standards internationaux.

Le président Talon à son arrivée a suivi une présentation sur le niveau d’avancement des travaux. Au terme de la visite guidée, le chef de l’État a exprimé sa satisfaction pour la qualité des réalisations. Patrice Talon a fait quelques observations concernant la finition, ainsi que le standing des chambres.

Les caractéristiques de Sofitel

Selon un communiqué publié sur le site du gouvernement, le projet est développé sur environ 31.000 m² sur un site de 31 hectares en bordure de l’océan Atlantique. A terme, le site contiendra en son point central un hôtel Sofitel, la marque de luxe du groupe, entouré de plusieurs bâtiments à usages divers et complémentaires.

En détail, le site comprendra les bâtiments et usages suivants :

Hôtel Sofitel : 200 chambres, salles de réunion et conférences, salle multifonctions, deux restaurants, boutiques, piscines extérieures.

Centre International de Conférences avec salons privés et restauration.

Bâtiment de loisirs : salles de cinéma, casino, restaurant, bar, lounge.

Bâtiment Spa : massage, relaxation, salle de sport et crèche.

En plus de la définition des dispositions constructives et techniques pour la prévention incendie de chaque bâtiment, Studio Fahrenheit a élaboré une stratégie de défense extérieure contre l’incendie qui repose sur une autonomie totale du site en termes de besoins en eau, moyens de secours et alimentation électrique.

Le projet a été développé en conformité avec la réglementation française, le standard hôtelier interne au groupe ACCOR (le BTH) et des adaptations nécessaires pour prendre en compte les caractéristiques du site ainsi que les moyens des services de secours locaux.

15 décembre 2021 par ,