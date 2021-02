Patrice Talon reconnaissant envers Claudine Prudencio et ses militants

Patrice Talon est un homme de terrain. Il a démontré ce samedi 30 janvier 2021 en surprenant les militantes et militants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) à leur 3ème congrès ordinaire.

Le chef de l’Etat au cours de la cérémonie de lancement du congrès a exprimé sa gratitude aux militantes et militants de l’UDBN. « Vous me donner l’opportunité de vous remercier, de vous exprimer ma profonde gratitude, de vous exprimer mon admiration, et mes félicitations pour deux choses », a exprimé le chef de l’Etat.

Arrivée au pouvoir depuis 2016, Patrice Talon à aucun moment n’a manqué du soutien de Claudine Prudencio et ses militants.

« Depuis bientôt 05 ans, l’UDBN, ses militants et ses militantes, ses responsables à divers niveaux n’ont jamais marchandé leur soutien. Vous m’avez accompagné depuis le début. Tout le mandat durant. Vous m’avez accompagné personnellement dans mon ambition de contribuer à révéler le Bénin. Vous avez accompagné tout le gouvernement dans son ambition de réaliser le développement de ce pays avec la contribution de chacun de nous », a-t-il reconnu.

Bien qu’étant victimes des réformes politiques engagées par Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir (charte des partis politiques et la réforme du système partisan), les militantes et militants UDBN n’ont pas abandonné le président Talon. Sans députés et maires, ils l’ont toujours soutenu, et son ambition à poursuivre les œuvres de construction du Bénin pour les 05 prochaines années. Ce qui a séduit le chef de l’Etat qui, à l’occasion de sa visite surprise, a tenu à leur exprimer toute sa gratitude.

F. A. A.

