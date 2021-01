Patrice Talon reçoit les vœux des institutions

Le président de la République a reçu ce jeudi 21 janvier 2021, les vœux des institutions de la République. La cérémonie s’est déroulée à Sèmè City, à Cotonou.

Dans son message de présentation de vœux, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a fait un bilan des actions réalisées par les institutions de la République. Face à la pandémie du Covid-19, les institutions ont continué à fonctionner tout en respectant les mesures barrières. Il a salué le chef de l’Etat pour avoir su prendre des mesures qui ont permis de limiter la propagation du Covid-19.

Le porte-parole des institutions de la République est revenu sur la tenue des élections communales en 2020 dans la paix et la convivialité après le dialogue politique national. Il a relevé les actions menées par la CENA, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Conseil économique et social, la HAAC et l’Assemblée nationale. Louis Vlavonou a souligné la nécessité de réviser les textes pour l’opérationnalisation de la Haute Cour de Justice.

Le président de l’Assemblée s’est aussi réjoui de la résilience de l’économie béninoise et de la tournée nationale du chef de l’État dans le cadre de la reddition de compte.

L’un des défis majeurs de l’année 2021 est l’organisation de la présidentielle de 2021 avec l’instauration du système de parrainage. Il a présenté au chef de l’État les vœux de santé et de paix.

En réponse aux vœux des institutions, Patrice Talon a relevé la nécessité de redoubler d’efforts et de vigilance face à l’augmentation des cas du Covid-19. Le chef de l’Etat a aussi abordé les préparatifs en cours pour la tenue de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Selon le président, le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu’il n’y ait pas une paralysie de l’administration en temps électoral comme les années antérieures.

