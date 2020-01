Patrice Talon reçoit les vœux des d’institutions jeudi

Les présidents des institutions de la République vont une fois encore sacrifier à la tradition en formulant au chef de l’Etat, leurs vœux de nouvel An 2020.

La cérémonie de présentation de vœux est prévue pour jeudi 09 janvier prochain. Ainsi, les présidents de la Cour constitutionnelle, de l’Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, de la Haute Cour de justice, de la Cour suprême et autres feront leurs vœux au chef de l’Etat.

Depuis son avènement au pouvoir, c’est la 4ème fois que le président Patrice Talon reçoit les vœux des présidents des institutions de la République.

Le 31 décembre dernier, il a, à l’occasion d’un message à la Nation, présenté ses vœux à tous les citoyens.

