Patrice Talon présente ses vœux à la Nation ce soir

Le chef de l’Etat Patrice Talon va s’adresser à ses compatriotes ce mardi 31 décembre 2019. Pour son dernier discours de l’année, le locataire du Palais de la Marina va formuler ses vœux aux Béninois à l’occasion de la célébration du nouvel An 2020.

C’est à partir de 20h sur les canaux digitaux officiels de la Présidence du Bénin et sur la télévision nationale ORTB en synchronisation avec la Radio nationale et d’autres médias privés.

Akpédjé AYOSSO

31 décembre 2019 par