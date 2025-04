Le palais de la Marina en deuil. Le Chef de l’Etat vient de perdre un de ses collaborateurs. José Pliya, chargé de mission aux arts et à la culture du Président Patrice Talon a rendu l’âme ce samedi 12 avril 2025 à Miami aux États Unis. Les causes de son décès ne sont pas encore révélées.

Il fut directeur de l’Agence nationale pour la promotion des patrimoines et du développement du tourisme. Le dramaturge, poète et écrivain est né le 17 avril 1966.

Paix à son âme !

