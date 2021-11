Patrice Talon intéressé par le retour de plusieurs autres biens culturels

A l’occasion du point de presse animé dans la matinée de ce mardi 09 novembre 2021 à l’Elysée, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a exprimé sa volonté de voir retourner au Bénin, les autres œuvres du trésor royal d’Abomey encore détenues par la France. Il a évoqué le dieu Gou et la tablette du Fâ.

Les autres trésors culturels du Bénin encore en France doivent retourner au Bénin comme les 26 œuvres en cours de convoyage. Le chef de l’Etat l’a souligné lors du point de presse animé l’Elisée.

Selon Patrice Talon, la restitution des 26 œuvres n’est qu’une étape dans le processus ambitieux d’équité et de restitution des patrimoines mémoriels extorqués et jadis, au royaume du territoire du Bénin par la France. Regrettant la présence de plusieurs autres biens en France, l’acte de de restitution très appréciable, n’est pas de portée à donner « entièrement satisfaction ».

A en croire le chef de l’Etat, la joie aurait pu être totale si le dieu Gou, œuvre emblématique représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fâ, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guèdègbé et plusieurs autres, retournent également au pays. Pour cela, l’espoir est désormais permis, et ces œuvres comme les 26 en cours de convoyage, pourront rentrer très prochainement au pays, a-t-il souhaité.

Convaincu des travaux législatifs instruits par le président français pour définir un cadre général de restitution, Patrice Talon dit avoir l’assurance que le reste connaitra le même sort que les 26 œuvres en cours de convoyage.

Au nom du peuple Béninois, le président de la République a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements à son homologue français pour sa clairvoyance et son courage qui ont permis de franchir le cap du tabou.

