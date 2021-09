Patrice Talon fixe la structure-type des ministères

Le président Patrice Talon a pris un décret N° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères. Le décret fixe le cadre de référence pour la définition des attributions, de l’organisation et du fonctionnement des ministères. Selon le décret, la structure-type se fonde sur les principes de clarification des missions de l’Etat et vise la construction d’une administration publique moderne. La structure-type des ministères comprend le ministre ; les personnes et services directement rattachés au ministre ; le Cabinet du ministre ; l’Inspection générale du ministère ; le Secrétariat général du ministère ; les directions centrales ; les directions techniques et les directions départementales ; les organismes sous tutelle, les organes de renforcement du système de contrôle et de bonne gouvernance.

6 septembre 2021 par