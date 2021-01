Patrice Talon échange avec la population de Pèrèrè

Le président de la République Patrice Talon a entamé ce jeudi 07 janvier 2021, la seconde phase de sa tournée de reddition de compte aux populations par la commune de Pèrèrè dans le département du Borgou.

Le chef de l’Etat a été accueilli par la première autorité de la commune, le Maire Abdoulaye Alassane Nouhoun, le Préfet du Djibril Moussa Mama Cisse et une population en liesse.

La rencontre d’échange a eu lieu au Centre des Jeunes et Loisirs de Pèrèrè avec les élus communaux, sages et notables, têtes couronnées, autorités traditionnelles et religieuses. Patrice Talon a exposé les actions de développement menées ces dernières années.

