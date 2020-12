Patrice Talon à l’investiture d’Alassane Ouattara

Alassane Ouattara est officiellement investi pour un troisième mandat consécutif à la tête la Côte d’Ivoire, lundi 14 décembre 2020. Patrice Talon, le président de la République du Bénin était parmi les treize chefs d’Etat africains en exercice qui ont participé à la cérémonie de prestation de serment.

Il sonnait 09h57 minutes lundi lorsque le Chef d’Etat béninois a foulé le sol ivoirien. « Je suis animé aujourd’hui d’un sentiment de fierté et de reconnaissance pour la confiance qui m’a été renouvelée », a déclaré Alassane Ouattara, président ivoirien lors de son investiture.

La cérémonie s’est tenue en présence des présidents togolais Faure Gnassingbé, burkinabé Roch Kaboré, du Congolais Denis Sassou Nguesso, de l’Ethiopien Sahle-Work Zewde, du Ghanéen Nanan Akufo-Addo, du Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló, du Liberien George Weah, du chef de la transition malienne Bah N’Daw, du Mauritanien Mohammed Ould el-Ghazouani, du Nigerien Issoufou Mahamadou, du Sierra-Léonais Julius Maada Bio et son épouse, du Sénégalais Macky Sall et de l’ancien Chef d’Etat français Nicolas Sarkozy.

M. M.

