Dr Pascal Coffi Hessou n’est plus. L’ex Directeur général de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME) est décédé. Il a rendu l’âme au Cnhu de Cotonou, ce mercredi 15 septembre 2021, des suites d’une maladie. Dr Pascal Coffi Hessou était précédemment maire de la commune de Comé. Il est le propriétaire de la pharmacie de Godomey centre.

Dr Pascal Coffi Hessou a fait ses études supérieures en pharmacie dans l’ex URSS.

Paix à son âme !

D. M.

15 septembre 2021 par