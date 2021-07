Le ministre de la santé a fait un point de la situation de la Covid-19 au Bénin jeudi 22 juillet 2021. Benjamin Hounkpatin a exhorté la population à sortir massivement pour se faire vacciner.

Le Bénin compte à la date du 21 juillet 2021, 8327 cas positifs du coronavirus dont 8126 guéris et 108 décès. « Ces chiffres montrent que, grâce aux efforts conjugués de tous, le taux de transmission est globalement maitrisé dans notre pays », a déclaré le ministre de la santé. Cependant poursuit Benjamin Hounkpatin, il est noté une augmentation critique du nombre de nouveaux cas et des cas graves ces dernières semaines. Une situation qui pourrait être liée au relâchement observé dans le respect des mesures barrières. Le ministre a fait cas de la circulation de nouveaux variants réputés plus contagieux au niveau continental et sous-régional. Il s’agit notamment de la variante Delta. « Ces variants, selon les données de l’OMS, semblent être à l’origine d’une augmentation moyenne de plus de 40 % du nombre de nouveaux cas et du doublement voire du triplement du nombre de décès par rapport aux vagues précédentes », informe le ministre de la santé.

A l’en croire, en plus des gestes barrières (port de masque, lavage des mains, respect de la distance de sécurité sanitaire), la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de la crise du Covid-19. Parmi les décès enregistrés, confie-t-il aucun n’était vacciné. Benjamin Hounkpatin exhorte toutes les personnes adultes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés pour se faire vacciner. « Car la vaccination protège contre les formes graves de la maladie », ajoute-t-il. Tous les vaccins mis à disposition sont sûrs, efficaces et les mesures sont prises pour la traçabilité de la vaccination.

Le ministre de la santé a rappelé les mesures gouvernementales relatives à l’encadrement des grandes manifestations en cette période de vacances. Le gouvernement demande aux organisateurs des manifestations à grand rassemblement de passer des messages de sensibilisation sur la vaccination et le respect des mesures barrières. En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, l’accès aux dites manifestations pourrait être bientôt subordonnée à l’effectivité de la vaccination de chaque participant.

