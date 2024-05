Par peur,Tiani emprisonne à tour de bras les militaires

Confrontés à de sérieuses difficultés économiques, la junte au pouvoir a Niamey peine également à trouver des réponses adéquates au problème de sécurité qui mine le pays. En lieu et place de la sécurité des personnes et des biens, l’Etat du Niger a opté pour la sécurité du régime en place. De ce fait, tous les moyens sont bons pour mettre hors d’état de nuire toute opinion divergente sur la gouvernance de la junte au pouvoir.

Craignant pour sa propre sécurité, l’homme fort de Niamey évite les apparitions en public. Il préfère se bunkeriser au camp, envoyer son premier ministre tenir un discours rédigé et encadré par des hommes en uniforme.

A tour de bras , des éléments de l’armée sont incarcérés. Des sources concordantes, on apprend qu’ils sont plus de huit cent en incarcération. Plusieurs tentatives de ré-coup d’état auraient été enregistrées. Au même moment, les divers groupes armés prennent peu à peu possession des garnisons militaires dans l’extrême Nord du pays.

La situation socio-économique du Niger est dégrafante. Si rien n’est fait, cet état pourra se retrouver dans une situation analogue au Soudan.

Dans l’incapacité d’apporter des réponses adéquates aux populations, les thuriféraires du général Tiani préfèrent recourir à La manipulation des masses, la désinformation à grands frais et surtout la recherche effrénée d’un bouc émissaire. La marche pacifique des populations de Gaya pour l’ouverture de la frontière avec le Bénin a été récupérée et détournée de son objectif.

C’est la nouvelle mode de gouvernance à Niamey au moment où la grogne sociale ne cesse croitre dans le milieu des commerçants et divers opérateurs économiques.

Face à cette situation déplorable aux conséquences dramatiques, le peuple nigérien lève les yeux vers les cieux d’où lui viendra le secours.

28 mai 2024