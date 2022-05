Pamphile Viayinon va purger 01 an de prison

Le directeur départemental des enseignements secondaire technique et la formation professionnelle des Collines a écopé ce mercredi 18 mai 2022 de 2 ans de prison dont 1 avec sursis. Pamphile Viayinon a été condamné par le Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè pour abus de fonction et détournement de frais de mission.

Placé sous mandat de dépôt le 12 mai dernier, le Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines (DDESTFP Collines) est désormais fixé sur son sort. Au terme de l’audience de ce mercredi 18 mai 2022 au tribunal de Dassa-Zoumè, Pamphile Viayinon écope de 02 ans de prison dont 1 an ferme. Il a été condamné pour abus de fonction et détournement de frais de mission. Le montant détourné est estimé à 1,2 million de FCFA.

Pamphile Viayinon a été arrêté suite à la plainte d’un conducteur de véhicule administratif, en service à la Direction départementale des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines.

A.Ayosso

