Paloma Adams-Allen, consolide les liens entre les États-Unis et le Bénin grâce des partenariats clés

Paloma Adams-Allen, Administratrice Adjointe chargée de la Gestion et des Ressources de l’USAID, a conclu une visite fructueuse au Bénin la semaine dernière, mettant en avant le renforcement du partenariat solide entre les États-Unis et le Bénin. La visite a été marquée par des rencontres clés avec des partenaires locaux, des échanges sur les avancées en matière de droits fondamentaux et des discussions avec des acteurs du secteur privé afin d’explorer les opportunités d’investissement dans le pays.

Au cours de sa visite, l’Administratrice Adjointe Adams-Allen a participé à plusieurs activités clés mettant en lumière la diversité et l’impact des partenariats entre l’USAID et le Bénin. Elle a assisté à une séance de sensibilisation à la prévention du paludisme soutenue par l’Organisation pour le Développement Durable, le Renforcement et l’Auto-Promotion des Structures communautaires (DEDRAS), un partenaire local majeur de l’USAID. Elle a également rencontré des organisations locales renommées telles que BUPDOS et SIAN’SON, qui collaborent en tant que partenaires d’exécution dans le domaine de la santé communautaire depuis 2014.

De plus, l’Administratrice Adjointe Adams-Allen a eu l’opportunité de se rendre au Centre de Recherche Entomologique de Cotonou (CREC). Cette visite lui a permis de découvrir de près les recherches de pointe et les efforts déployés pour lutter contre le paludisme au Bénin. Elle a été impressionnée par l’engagement et l’expertise des chercheurs et scientifiques du CREC qui travaillent sans relâche pour développer des stratégies novatrices de lutte contre les moustiques et de prévention du paludisme. Cette visite a souligné l’importance d’une collaboration continue et d’investissements dans la recherche pour atteindre l’objectif d’élimination du paludisme au Bénin.

Elle a également rencontré les représentants de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Bénin. Les échanges ont porté sur les avancées en matière de droits fondamentaux dans le pays et les solutions pour relever les défis actuels, notamment dans le contexte de sécurité préoccupant dans le Nord du Bénin. L’Administratrice Adjointe Adams-Allen a exprimé son appréciation pour le travail accompli par la Commission en faveur de la protection des populations vulnérables. Cette rencontre a souligné l’engagement de l’USAID à soutenir la promotion des droits humains et à renforcer les institutions qui veillent à leur respect dans le pays.

En dernière étape, l’Administratrice Adjointe Adams-Allen a participé à un dîner exploratoire organisé par l’Ambassadeur des États-Unis, réunissant des acteurs du secteur privé. Les discussions ont porté sur les opportunités d’investissement dans le pays, tandis que les leaders du secteur privé ont souligné les défis liés aux coûts, à la réglementation excessive et à l’insécurité dans le nord du Bénin, mettant en avant l’importance de la collaboration pour promouvoir un développement économique durable. Dans cet esprit, l’USAID a annoncé le prochain lancement d’une garantie de prêt de 15 millions de dollars en partenariat avec la Development Finance Corporation, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises et encourager l’investissement et la croissance économique.

Pour conclure sa visite au Bénin, elle a exprimé sa gratitude envers le peuple béninois pour son accueil chaleureux et son engagement en faveur du développement, de la santé et des droits humains. Elle a souligné l’importance des partenariats solides et de la collaboration continue pour relever les défis critiques et créer un impact durable au Bénin.

3 juin 2023 par