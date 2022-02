Paiement des frais de consultation en ligne au CNHU-HKM

Le paiement des frais de consultation au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga (CNHU-HKM) ne se fait plus au guichet.

C’est désormais par Mobile money (Momo) ou en ligne que se fait le paiement des frais de consultation au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga (CNHU-HKM).

« II est porté à la connaissance des usagers du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga (CNHU-HKM) que, pour compter du mercredi 16 février 2022, les paiements des frais de consultation s’effectueront exclusivement, soit ligne ( : https://service-public.bj/public/services/service/PS00914) via le portail national du service public ou par mobile money (Mtn et Moov) », indique une note signée de Thierry Laurent Glitho, Chef Cellule COMS / CNHU-HKM.

« (…) Ne seront acceptés au niveau des guichets de caisse que seuls les paiements nécessitant la validation d’un bulletin de prise en charge de l’État ou des compagnies d’assurance maladie, pour lesquelles des procédures spécifiques sont requises », précise la note.

Le paiement en ligne a été instauré pour supprimer les perte de temps et longues files d’attente au niveau des guichets de paiement.

M. M.

16 février 2022