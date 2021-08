PT21 et Jeunes Leaders de Cotonou adhèrent au Bloc Républicain

Le Mouvement Perspective Talon 2021 (PT21) et les Jeunes Leaders de Cotonou ont adhéré, jeudi 5 août 2021, au Parti Bloc Républicain (BR). C’est à travers une cérémonie officielle au cours de laquelle les statuts, règlement intérieur, fiches d’adhésion et cartes de membres ont été remis symboliquement aux nouveaux adhérents au siège du BR à Cotonou.

« Perspective Talon 2021, après consultation de sa base et en sa séance du mercredi 28 juin 2021, a pris la résolution ferme d’intégrer le parti Bloc Républicain. Ainsi, dans la mise en œuvre de cette décision, à partir de jour, jeudi 5 août 2021, le Mouvement Perspective Talon 2021 (PT21) devient solennellement membre intégrant du parti Bloc Républicain. Toutes les structures de base, toutes les militantes et tous les militants du Mouvement sont invités à se conformer aux dispositions et principes dudit parti », a indiqué la déclaration d’adhésion du Mouvement Perspective Talon 2021 (PT21) lue par Constantin Adda, président du Mouvement. Dans le même élan libre et volontaire, les Jeunes Leaders de Cotonou ont fait également leur adhésion au parti Bloc Républicain (BR). « Chers camarades, vous ne vous êtes pas trompés de point de chute. Laissez-moi vous dire que vous êtes bien chez vous. Le Bloc Républicain, au-delà de tout, est une grande collectivité au sein de laquelle se trouve une famille nommée OJBR, avec des militants, tous rattachés par des liens de discipline et de dévouement au parti. L’OJBR est le creuset propice à votre épanouissement et l’expression de vos aspirations », a confié Oswald Tchiakpè, président du comité d’organisation, aux nouveaux adhérents. Au nom des femmes du BR, Alimatou Badarou, coordonnatrice de l’Organisation des Femmes Républicaines (OFR), a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. Alimatou Badarou s’est réjouie du fait que l’écurie du BR s’agrandisse mais a souhaité que le parti au logo du cheval cabré donne de nouvelles juments grâce à ces adhérents.

Selon le coordonnateur national de l’Organisation des Jeunes du Bloc Républicain (OJBR), Bida Youssoufou, ces adhésions massives enregistrées témoignent de la qualité de la gouvernance au BR. « Vous avez fait un bon choix. Vous êtes venus dans une maison où vous avez la liberté de vous exprimer », va-t-il rassurer. « Nous encourageons à œuvrer à 30% de jeunes et 30% de femmes dans l’installation de nos structures décentralisées (…) Vous êtes venus dans un cadre adéquat pour votre épanouissement », a ajouté le secrétaire national à la jeunesse au sein du Bureau Exécutif du Bloc Républicain, Assan Seibou, représentant le secrétaire exécutif national à la cérémonie officielle d’adhésion. Il a procédé ensuite à la remise symbolique des statuts, du règlement intérieur, des fiches d’adhésion aux représentants du Mouvement Perspective Talon 2021 (PT21) et des Jeunes Leaders de Cotonou. Les membres doivent s’approprier le contenu du règlement intérieur et des statuts du parti selon les recommandations de Dimitri Adankpo. « On vous reçoit comme on a reçu les premiers, les membres fondateurs (...), la seule chose qui va vous différencier, c’est votre militantisme », a-t-il indiqué. Un militantisme qui peut s’exercer au niveau politique, social ou dans l’information à l’international, selon l’exhortation de Dimitri Adankpo aux adhérents. Le secrétaire administratif permanent du Bloc Républicain, Eugène Dossoumou, a rassuré de la disponibilité de ses services à procéder à l’enregistrement de tous les militants qui intègrent ainsi le Bloc Républicain.

M. M.

