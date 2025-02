PNUD et Sylvera s’associent pour offrir un accès aux données carbone en Afrique

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la plateforme de données carbone Sylvera ont annoncé un nouveau partenariat, « le Partenariat d’Accès aux Données Carbone (CaDAP) », en marge du 38ᵉ Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba. Lire le communiqué

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Le PNUD et Sylvera lancent un partenariat d’accès aux données carbone pour libérer le potentiel carbone de l’Afrique

• Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Sylvera ont lancé un Partenariat d’Accès aux Données Carbone (CaDAP) afin de fournir aux gouvernements africains des données de premier plan sur les crédits carbone.

• Sylvera mettra à disposition des gouvernements africains des analyses sur plus de 21 000 projets carbone, afin d’éclairer les décisions en matière de politique et d’investissement sur le continent.

• Le PNUD facilitera la participation des gouvernements africains.

Addis-Abeba, 17 février 2025 – Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la plateforme de données carbone Sylvera ont annoncé un nouveau partenariat, « le Partenariat d’Accès aux Données Carbone (CaDAP) », en marge du 38ᵉ Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba.

Le CaDAP améliorera l’accès aux informations sur les marchés du carbone pour les pays africains et mettra à disposition des gouvernements participants des données détaillées sur les projets carbone via la plateforme de Sylvera, leur donnant accès à des informations sur plus de 21 000 projets.

Ce partenariat permettra aux responsables gouvernementaux africains d’avoir une vision complète des projets carbone existants et prévus sur leurs territoires. En facilitant l’accès à ces données, cette nouvelle initiative vise à renforcer l’engagement des pays africains sur les marchés du carbone et à libérer des financements carbone, notamment dans le cadre de l’Article 6 de l’Accord de Paris. Par ailleurs, ces données aideront à la prise de décisions politiques, amélioreront la préparation des pays hôtes et favoriseront un cadre réglementaire plus attractif pour les investissements.

« L’Afrique joue un rôle clé dans la transition vers la neutralité carbone et se trouve à l’avant-garde de l’action climatique. Ce partenariat avec le PNUD renforce notre mission en nous permettant de nous appuyer sur son travail et son expertise, afin de fournir des informations carbone critiques pour agir en faveur d’une croissance économique, » a déclaré Allister Furey, PDG de Sylvera. « Grâce à l’étendue des données de notre plateforme de référence, les gouvernements pourront pleinement évaluer les projets existants, tirer parti des opportunités futures et garantir une transition juste et équitable vers la neutralité carbone. »

« Le PNUD est engagé pour faciliter l’utilisation de données crédibles, actualisées et complètes aux gouvernements africains car celles-ci sont essentielles pour pouvoir prendre des décisions informées en matière de politique et d’investissement, et pour optimiser les bénéfices des marchés du carbone. Nous espérons que ce partenariat permettra aux gouvernements africains d’accéder aux informations nécessaires pour interagir plus efficacement avec ces marchés. »

Le Partenariat pour l’accès aux données sur le carbone (CaDAP) soutiendra les efforts visant à garantir que les crédits carbone africains soient valorisés plus équitablement sur les marchés mondiaux. Malgré le vaste potentiel de l’Afrique pour des projets carbone de haute intégrité, ses crédits ont souvent été sous-évalués en raison d’un accès limité à des données transparentes et à des mécanismes de notation standardisés.

En fournissant aux gouvernements des informations complètes sur la performance des projets, l’impact environnemental et l’additionnalité, ce partenariat vise à renforcer la crédibilité, à attirer des investissements de plus grande valeur et à plaider en faveur d’une tarification qui reflète les véritables avantages des crédits carbone africains pour le climat et le développement.

-FIN-

A propos de Sylvera

Sylvera, l’un des principaux fournisseurs de notations, d’outils et de données sur le carbone, a pour mission d’encourager les investissements dans des actions climatiques concrètes. Les entreprises mondiales, les institutions financières et les gouvernements comptent sur Sylvera pour développer et exécuter leurs stratégies de crédit carbone, réaliser des progrès mesurables vers les objectifs de zéro émission nette et optimiser le retour sur investissement. Cofondée en 2020 par le Dr Allister Furey et Sam Gill, la société a son siège à Londres et possède des bureaux supplémentaires à Belgrade, New York et Singapour. À ce jour, Sylvera a levé plus de 96 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Balderton Capital, Index Ventures, Insight Partners, LocalGlobe et Salesforce Ventures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sylvera.com

About UNDP

Le PNUD est la principale agence des Nations Unies qui lutte pour mettre fin à l’injustice de la pauvreté, des inégalités et du changement climatique. En collaboration avec notre vaste réseau d’experts et de partenaires dans 170 pays, nous aidons les nations à élaborer des solutions intégrées et durables pour les populations et la planète. Pour en savoir plus, consultez le site undp.org/ www.undp.org/africa

ou suivez-nous sur @UNDP et @UNDPAfrica.

Pour toute demande d’information ou d’interview :

Max Steward, MHP Group

max.steward@mhpgroup.com

+44 7586 050758

Praise Nutakor, Spécialiste des partenariats et des communications, PNUD Afrique, New York,

praise.nutakor@undp.org

17 février 2025 par ,