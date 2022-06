PLAIDOYER POUR LE SODABIXWE !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi, Les Béninois s’aiment tant d’amour profond que depuis peu ils ne peuvent se passer de se voir en communité, en sous communauté, par village, par commune, par ethnie, par dynastie, les Week end pour des fêtes de rencontres identitaires, avec force ripailles et uniformes pour la prospérité des fabricants Chinois de tissus, des brasseurs et autres trafiquants de bières nigérianes, avec une messe en prélude aux agapes, pour le bonheur de la sébile du marguiller et du Curé.

Au regard de ce besoin frénétique d’instauration par-ci par-là des PatatiXWé ou PatataZAN, et qu’il reste quand même quelques week-ends non encore occupés dans l’année, peut-être qu’il va falloir penser créer à côté de la fête de l’igname, qui fort heureusement existe déjà, la fête de la sauce, et pourquoi pas le fête du piment ou la fête de l’oignon ; et quand nous y sommes, celle qui sera la plus inspirée est la fête du Sodabi ! Un Sodabixwé ou un Sodabizan, et ce jour, pour la messe en prélude, le sang du Christ sera bien évidemment une de ses infusions rouge bordeaux de sodabi sur des racines qui à elles seules, sont censées remédier aux faiblesses sexuelles jusqu’aux panaris en passant par les hémorroïdes, les prostates, et quantité d’autres maladies, et que tout bon Béninois cache dans son armoire, dans AMASSINGUO…

Et vous tous mes Neveux et Nièces hilares qui pensez qu’en cette période pré-électorale, députés sortants et candidats à la députations seraient prêts même à financer un Talétaléléxwé , êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

