PATOU AUSSI HEIN ...

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que Patou lui-même et calendrier politique ça fait vraiment deux ! On dit période électorale, c’est vrai qu’il vient de plus que doubler ou d’augmenter le salaire des fonctionnaires, mais une semaine après avoir dissout dans la mer la SOBEMAP ; et le jour du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives, la Police n’a fait que reporter in extremis, une opération ( salutaire) qui allait voir saisir, les motos de dizaines de milliers de zémidjans qui n’ont pas le casque passager, deuxième casque qui selon certains, risque d’être un nid de partage de poux et d’odeurs ...

Pire ou mieux, il a fait construire de grands, beaux et modernes marchés à travers tout le pays, dont neuf pour la seule Cotonou, mais en visiteur incognito nocturne de chantiers, il ne fait rien pour une rentabilisation politique de ces investissements qui auraient mérité ici et ailleurs, à un mois des législatives, rien que dans Cotonou, au moins 18 cérémonies distinctes de réceptions en grande pompe des travaux déjà finis avec des arbres plantés qui y poussent, et d’inaugurations des places en vaste apparat...

Néanmoins vous tous ses Cousins et Cousines qui, in box, me demandez d’écrire que Mon Neveu Patou est capable, si la gestion du pays l’exigeait, de réinstaurer le TAKOUè de ZINSOU à la veille d’une élection, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

8 décembre 2022