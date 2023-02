Oyemi Concept et le FInAB révèlent des créations de la mode béninoise

La messe de la mode béninoise est l’une des activités sur lesquelles le rideau a été levé, dimanche 19 février 2023, au Festival International des Arts du Bénin (FInAB) grâce à Oyemi Concept. Les créations de six stylistes du Bénin ont défilé devant un parterre d’invités à Fidjrossè-plage (Cotonou).

Les créations réalisées en différentes matières ont défilé en présence de la marraine Magali Dossa Homéky, le ministre des sports Oswald Homéky, le PDG du groupe Empire et promoteur du FInAB Ulrich Adjovi et autres invités.

Le premier tableau a permis de découvrir les créations avant-gardistes du styliste-Modéliste béninois Miguel Tofohossou, promoteur de la marque Riche ou Rien ; Lionel Koréa styliste-Modéliste et des vêtements tout en couleur de la styliste-Modéliste Olowou.

Modernité, finesse, élégance à travers des imprimés uniques d’inspiration africaine de Nadouchka Style ; la peinture sur textile de Adj’Kan et les créations de valorisation des métiers de l’artisanat béninois de la styliste Edi Sessi ont constitué le deuxième tableau du défilé de mode Oyemi Concept.

Une collection spéciale FInAB a bouclé le défilé.

Au total, les modèles de stylistes béninois ont été présentés au public qui a fait massivement le déplacement à la plage Fidjrossè.

Déroulé du 14 au 19 février 2023 à Cotonou Porto-Novo, Ouidah et Abomey, le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) est une initiative du Groupe Empire qui rassemblera tous les deux (2) ans, des passionnés d’art, les professionnels et les marchands d’art, toutes disciplines confondues en provenance du Bénin et de l’International.

