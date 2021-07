Owolobê sous convocation, 08 de ses ministres en prison

L’empereur mondial de la Fraternité Ogboni est remis en liberté mais sous convocation. Huit (08) de ses ministres ont été placés sous mandat de dépôt.

Présentés au parquet de Cotonou ce lundi 19 juillet 2021 suite à une affaire de bastonnade, sa majesté Kabiessi Owolobê, empereur mondial de la Fraternité Ogboni et huit de ses ministres ont été auditionnés.

À l’issue de leur audition, les huit (08) ministres membres de la cour impériale passeront leur première nuit à la prison civile de Cotonou.

Quant à sa majesté Kabiessi Owolobê, il a été relâché et placé sous convocation. Le parquet a décidé de ne pas le placer dans les liens de la détention parce qu’il n’a pas participé à la bastonnade.

Les prévenus ont été interpellés suite à la bastonnade d’un jeune homme. Les images et vidéos du jeune homme au corps ensanglanté et suppliant ses bourreaux ont provoqué l’indignation des internautes et du public.

Le procureur près le tribunal de première instance de première classe s’est saisi du dossier.

