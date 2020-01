Ouidah, carrefour du vodoun ce 10 janvier

La ville de Ouidah a accueilli ce vendredi 10 janvier 2020, les manifestations officielles de la fête des religions endogènes. L’édition 2020 de la fête du vodoun a connu la présence du ministre de la culture, du tourisme et des arts, Jean-Michel Abimbola, du maire de a ville de Ouidah, et plusieurs autres responsables politico-administratives.

Dans son discours, le ministre de la culture, du tourisme et des arts a réaffirmé l’engagement du ministère dont il a la charge à prendre toutes les mesures nécessaires aux côtés des dignitaires vodoun, pour « la sauvegarde, la valorisation et la promotion des valeurs » que portent les religions endogènes.

Le vodoun est aujourd’hui « une question d’identité et d’existence stratégique dans un monde globalisé », a-t-il ajouté. Jean-Michel Abimbola a formulé le vœu que la célébration de l’édition 2020 de la fête des religions endogènes soit une vitrine de plus pour le Bénin afin qu’il puisse mieux se révéler au monde.

Le maire de Ouidah, Célestine Adjanohoun a réaffirmé le soutien et l’accompagnement du conseil communal aux efforts du gouvernement par la mise en valeur des sites et temples vodoun qui s’animent particulièrement au cours des festivités de cette fête qui, pour elle, attirent de nombreux adeptes et touristes de par le monde.

Après la cérémonie de lancement officiel des festivités, les adeptes des divinités se sont illustré à travers divers rythmes, chants et danses.

Au regard de la richesse culturelle qu’incarne le vodoun, les autorités ont plaidé pour la reconnaissance du nom vodoun par l’Unesco (Organisation internationale des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture).

L’une des décisions importantes prises par le gouvernement du président Patrice Talon au cours de cette célébration, est la création de la route des couvents dans la ville de Ouidah, et dont le lancement officiel se fera en janvier 2021.

En cette cité historique, les villes de Porto-Novo, Allada, Grand-Popo et Kétou seront aussi traversées par des routes de couvents, qui seront équipées chacune, de buvette, de toilettes, de parking, de cour principale et plusieurs divinités vodoun. Une initiative qui vise à mieux révéler le vodoun et la culture béninoise.

En dehors de Ouidah, qui a abrité les manifestations officielles, la fête des religions endogènes a été célébrée dans plusieurs autres localités du Bénin. Du Nord au Sud, les adeptes vodoun ont prié pour le chef de l’Etat et formulé les vœux de paix et de succès pour le pays.

