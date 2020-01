Ouidah à l’honneur ce 10 janvier

Le Bénin commémore ce 10 janvier 2020 la fête des religions endogènes. Cette année, c’est la ville de Ouidah dans le département de l’Atlantique qui accueille les manifestations officielles de la fête du vodou.

Ainsi, prêtres et adeptes vodoun, autorités politico-administratives, touristes et de nombreux curieux vont déferler sur la ville historique pour vivre en direct les réalités de la culture béninoise.

C’est lors des festivités de Ouidah 1992 sous le régime du président Nicéphore Soglo, que la fête des religions endogène a été instituée. Elle permet chaque année de révéler au monde les réalités et les richesses de la culture béninoise.

Selon Sa majesté Daagbo Hounon Houna II, chef spirituel suprême du vodoun rapporté par le journal Fraternité, la fête du 10 janvier résulte de l’organisation de rituels en 1728 dans un cercle restreint des dignitaires. Elle avait pour objectif, d’implorer des divinités pour le retour sains et saufs des frères dahoméens embarqués pour l’esclavage. « On a dit en 1988 qu’on ne veut plus que les gens vendent leur prochain. La fête était basée sur ça. Ce sont les dignitaires vodoun eux-mêmes qui ont décidé de faire sortir ça et le gouvernement a accompagné », a expliqué le dignitaire. L’objectif, souligne-t-il, était de réhabiliter le culte traditionnel longtemps diabolisé, de valoriser la richesse culturelle, le tout dans le dessein de réaffirmer ou de retrouver une identité essentiellement africaine.

La fête du 10 janvier a été célébrée pour la première fois en 1993.

F. A. A

