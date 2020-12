Ouidah a accueilli son fils Patrice Talon

La cité historique de Ouidah a reçu ce mardi 08 décembre 2020, le chef de l’Etat. Patrice Talon a été accueilli par le Préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia et le maire Christian Houétchénou.

Elus locaux, personnalités, sages et notables, organisations de femmes, associations de femmes de Ouidah et autres mouvements se sont mobilisés pour offrir un accueil chaleureux à leur fils.

Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Ouidah, Christian Houétchénou, a exprimé la gratitude des populations de la commune au président Patrice Talon pour les nombreuses réalisations à Ouidah. La cité historique bénéficie de plusieurs projets dont la construction de la route de l’esclave, la réhabilitation du fort portugais, la construction du stade omnisports, la construction du complexe hôtelier "La Marina" à Djègbadji et autres.

Christian Houétchénou a également remercié le chef de l’Etat pour la réforme sur la chefferie traditionnelle. Le maire a profité de l’occasion pour rappeler au chef de l’Etat le reste des besoins à satisfaire. « Tout Ouidah demande, tout Ouidah sollicite, tout Ouidah est debout pour que vous acceptiez de revenir pour un mandat de 5 ans », a affirmé le maire.

Dans son intervention Patrice Talon a réaffirmé son engagement pour le développement du tourisme à Ouidah. « Le Bénin dispose aujourd’hui de la mémoire de l’esclavage », a-t-il déclaré. Pour le chef de l’Etat, « le Bénin est le seul pays avec de potentiels touristiques en Afrique ». Ouidah deviendra selon Patrice Talon, la première ville touristique de l’Afrique.

Pour le compte de la 19e journée de la tournée nationale, le président de la République s’est rendu également à Kpomassè et à Tori Bossito.

A.A.A

