Orana et AgroSfer en partenariat pour la digitalisation des données sur l’orange

La société de production et de transformation d’agrumes, Orana et l’entreprise AgroSfer ont noué un partenariat ce jeudi, 10 novembre 2022 à Za-Kpota dans les locaux de l’usine pour le processus de collecte et de digitalisation des données sur l’orange au Bénin.

Après plusieurs initiatives de restructuration de la filière orange, la société productrice et transformatrice d’oranges vient de poser un nouvel acte à fort impact à travers ce partenariat.

Orana est très engagée dans la modernisation à tous les niveaux de la filière orange. Pour mieux atteindre ses objectifs, elle donne la main à AgroSfer pour booster la filière orange grâce à des outils technologiques innovants. Le présent partenariat vise à doter la filière d’une base de données fiable et indispensable à la prise de décision quant à l’essor de la filière. A en croire Dossou Sognon Francis, Ceo de la structure AgroSfer, les données collectées et numérisées permettront une gestion intelligente de la filière tout en répondant à des exigences précises. Des solutions technologiques seront donc déployées et mises à la disposition d’Orana. Ceci, dans l’optique de garantir la disponibilité des informations adéquates. De la cartographie des plantations et parcelles au niveau de maturité des orangers, le profil producteur et autres, toutes les données seront mises à la disposition d’Orana pour non seulement planifier l’approvisionnement de l’usine de transformation d’oranges mais surtout s’inscrire dans une démarche anticipative sur la base de données crédibles. Faut-il le préciser, AgroSfer se veut une entreprise sociale qui combine technologies et réseau d’agents de terrain pour augmenter la production des petits producteurs, leur faciliter l’accès au marché et les connecter à la chaîne de valeur agricole. Grâce à l’utilisation de diverses technologies de communication, telles que les appareils mobiles, l’analyse des big data, l’informatique en nuage et les services web, la société qui a fait ses preuves dans plusieurs pays et au Bénin, conçoit des stratégies fondées sur les données pour améliorer la chaîne de valeur agricole. Très ravi de la concrétisation du partenariat, Togbédji Ahokpa, Pdg de la société Orana s’est dit convaincu de la nécessité d’aller vers la digitalisation des données pour un véritable essor de la filière orange. Il a, par ailleurs, rassuré de la disponibilité des parties prenantes pour faciliter la mise en œuvre du partenariat. A l’en croire, une véritable révolution est amorcée depuis peu dans la filière et le présent partenariat constitue un nouveau palier. Dans son intervention, le Chargé des relations publiques d’Orana a salué cette belle initiative surtout qu’il venait, toute la matinée de cette journée, de tenir, avec le Bureau directeur de l’Union Communale des Producteurs d’orange de Zakpota, une importante réunion au cours de laquelle il les a longuement entretenus sur des questions d’assurance pour prévenir les invalidités et de la nécessité d’aller à la digitalisation pour donner une plus-value à leurs relations et à leurs activités de production et de commercialisation. Faut-il le rappeler, Orana ambitionne de faire de l’orange l’une des deux premières commodités du Bénin à horizon 2027. Se positionnant comme un géant africain de l’orange Orana bénéficie de la confiance du gouvernement béninois pour réaliser l’inédit. A titre illustratif, depuis le 27 Octobre 2021, le gouvernement a, décidé, en Conseil des ministres, de confier la relance de l’Usine de production de jus d’orange du Bénin, basé dans la commune de Za-Kpota à la société Orana. Et depuis, des investissements conséquents sont réalisés pour mettre en valeur cette usine qui n’a jamais fonctionné, depuis son installation en 2013.

La Rédaction

11 novembre 2022 par