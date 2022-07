Opposants et mouvanciers expriment leurs attentes

Le président français Emmanuel MACRON effectue depuis ce mardi 16 juillet 2022, une visite de travail au Bénin. Acteurs politiques de la mouvance et de l’opposition expriment leurs attentes par rapport à l’arrivée du chef de l’Etat français à Cotonou. Si du côté de la mouvance présidentielle on s’attend à un renforcement de la démocratie à travers la dictature des textes qui permettront de régler les questions internes au fonctionnement du pays, les opposants quant à eux, espèrent l’organisation d’élections législatives inclusives transparentes et paisibles, et la libération des détenus politiques, notamment Joël AÏVO et Reckya MADOUGOU.

Pour Alassane TIGRI du parti Les Démocrates, cette visite du président français intervient au moment où la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit, apanages du Bénin depuis la conférence nationale de 1990 sont sérieusement au creux de la vague. « Nos attentes sont celles des Béninois à savoir, la libération de tous les détenus politiques dont les figures emblématiques sont Reckya MADOUGOU et Joël AÏVO, le retour de tous les exilés politiques et la tenue d’élections législatives inclusives transparentes et paisibles. C’est le minimum que le président MACRON de la France, pays de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est en droit d’exiger du président Patrice TALON », a-t-il confié.

Pour Urbain AMEGBEDJI de l’Union Progressiste, la visite du président MACRON donne l’occasion de noter les bonnes relations entre le Bénin et la France. Ce qui intéresse, c’est bien la question relative à la restitution des biens culturels qui a déjà bien démarré entre les deux pays. Cette restitution espère le militant UP, pourra s’approfondir davantage afin de permettre au Bénin de bien développer son projet de développement touristique.

Evoquant les critiques de l’opposition sur le recul démocratique, Urbain AMEGBEDJI rappelle qu’il n’appartient pas à un pays démocratique de demander à un autre pays de ne pas respecter des lois et des textes. « Ça sera surréaliste, c’est paradoxal. Je n’attends pas cela du président MACRON », a martelé le directeur général de l’ANPE. Il attend plutôt que le président MACRON aide le Bénin à approfondir la démocratie qui n’est rien d’autre que la dictature des textes, et pouvant permettre de régler des questions par rapport aux textes, et aux lois car, il y a toujours de possibilités de régler ces problèmes conformément la législation du pays, a souhaité Urbain AMEGBEDJI.

F. A. A.

