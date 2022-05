Oncle AGBAYA ! ALLEZ DEMANDER A LA BEF !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi, une de mes petites nièces au nom poétique de BISSALOE Dalia, secrétaire de bureau à la redoutable Brigade Economique et Financière, n’a pas eu froid aux doigts pour y piquer, dans les coffres, quelques 17 millions de francs CFA même si elle n’en reconnait, selon le compte rendu de son audition devant la CRIET, "que" 14 millions, qu’elle a eu le génie bête de remplacer tout simplement par des coupures de papier. Elle déclare avoir remis à l’élu de son cœur, le nommé Moumouni ALAHASSA plus de la moitié du butin, soit 7,5 millions.

Ce dernier dit être parti en Russie avec cette somme, sensée être un prêt, rencontrer un diplomate qui allait trouver du financement pour son ONG… Si mon petit Neveu Moumouni , qui, précise le journal Fraternité, vit avec une autre femme, a pu convaincre sa copine policière Dalia, de lui filer jusqu’à 7,5 millions, pourquoi diantre serait -il allé chercher un diplomate jusqu’en en Russie pour négocier financement pour son ONG ? S’il existe diplomate plus efficace que lui-même, il n’a qu’à filer rapidement ses coordonnées aux juges, pour l’acheminer vers Poutine et Zelinsky …

Mais vous tous, mes Neveux et Nièces, qui demandez si les dizaines de millions qui dormaient dans les coffres, où votre cousine Dalia a puisé, ne devraient pas être plutôt déposés à la Caisse de Dépôt et de Consignation, êtes tous des pagailleurs, qui êtes attendus à la BEF pour réponse …

