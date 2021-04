Le président Patrice Talon et la Première dame ont voté à l’école primaire Charles Guillot au quartier Zongo de Cotonou. Dans sa déclaration à la presse après son vote, le chef de l’Etat a lancé un message d’apaisement.

Mme Claudine Talon a accompli son devoir au poste de vote numéro 4 aux environs de 10 heures. S’en est suivi le vote du candidat Patrice Talon au poste numéro 3. Après leur vote, Patrice Talon a fait une déclaration à la presse. Il s’est réjoui de constater que le scrutin se déroule bien. Le candidat Talon a également déploré les violences enregistrées ces derniers jours dans certaines localités du pays. Il s’agit selon lui de l’œuvre des jeunes et chasseurs qui ont été manipulés pour attaquer la République. A l’en croire des victimes ont été notées dans le rang de ces individus aussi bien dans le rang des forces de l’ordre et de sécurité. « Ces genres d’incidents sont regrettables et sont à bannir », a-t-il déclaré.

Le chef de l’Etat a exprimé sa compassion aux parents des victimes.

Souhaitant un taux de participation élevé, Patrice Talon a invité chacun à aller accomplir son devoir. « Que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, à aller voter malgré l’intimidation, l’intoxication. Qu’on affronte la pluie et le soleil pour aller faire ce devoir noble d’autant plus que le Bénin est en train d’écrire à nouveau une autre page de son histoire », exhorte-t-il.

Notre pays, ajoute Patrice Talon va passer les étapes, les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble.

A.A.A

