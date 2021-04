’’ On ne peut pas dialoguer avec des terroristes ’’

Alain Orounla, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, était en conférence de presse, jeudi 15 avril 2021, au ministère des Affaires étrangères. Le processus électoral en cours et d’autres sujets de l’actualité étaient au menu des échanges avec les professionnels des médias.

Le porte-parole du gouvernement a répondu à l’appel au dialogue des manifestants qui ont perpétré des actes de violence avant et pendant la tenue de l’élection présidentielle du 11 avril dernier. Selon le ministre, le chef de l’État a toujours montré sa disponibilité mais il ne peut pas dialoguer avec des terroristes. Il a expliqué que ceux qui sortent avec des armes et tirent sur des forces de l’ordre venus dégager des routes barricadées ne sont « pas des manifestants ». Ce sont des « assaillants », « des agresseurs », selon le ministre porte parole du gouvernement. « L’Etat respectueux que nous sommes en train de construire ne saurait dialoguer avec des gens qui prennent des armes pour déstabiliser la République.

Le gouvernement du Président Patrice Talon ne va pas dialoguer avec des criminels qui ont pour souci de semer des troubles », a indiqué Alain Orounla.

Le Porte-parole du gouvernement a souligné que les auteurs de destruction d’édifices publics et d’autres biens seront punis conformément aux lois de la République.

