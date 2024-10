Olivier Boko célèbre ses 60 ans ce jour en prison

L’hommes d’affaires Olivier Boko placé sous mandat de dépôt dans une affaire de tentative de coup d’Etat, célèbre ce mercredi 2 octobre 2024, ses 60 ans.

Olivier Boko s’est réveillé en prison ce mercredi à l’occasion de ses 60 ans. L’homme d’affaires béninois, né le 2 octobre 1964 à Ouidah, se préparait pour célébrer cet événement avec ses proches et ami. Mais, il se retrouve désormais en plein cœur d’une affaire de tentative de coup d’Etat contre le président de la République. Ami de longue date du chef de l’Etat Patrice Talon, Olivier Boko a été déposé en prison dans la soirée du mardi 1er octobre, veille de son anniversaire.

Olivier Boko et l’ex ministre Oswald Homeky auraient sollicité le colonel Dieudonné Tévoédjrè, commandant de la garde républicaine pour mettre en exécution un plan de coup d’Etat. Interpellés mardi 24 septembre, Olivier Boko et Oswald Homeky ont été présentés au procureur spécial près la CRIET ce mardi. Le procureur a renvoyé les accusés devant la Commission d’instruction de la CRIET. Ils sont accusés de trois infractions : « complot contre la sûreté de l’État, blanchiment de capitaux et corruption d’agent public ».

Olivier Boko serait gardé à la prison civile de Cotonou et Oswald Homeky à Missérété.

