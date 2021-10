Olayèmi sort un nouveau single le 1er octobre

L’artiste chanteur, compositeur et interprète béninois MARTINS OLAYEMI DAVID alias OLAYEMI son un nouveau single. Après son 1er Album solo intitulé “UN BEAU JOUR” sorti en 2007, l’artiste diplômé en Mécanique Automobile et en Audiovisuel retourne au studio pour sortir le 1er octobre prochain un nouveau single intitulé : “IL N’Y A QUE TOI”.

Passioné de musique depuis son âge, MARTINS OLAYEMI DAVID fut bercé par la musique grâce à sa mère qui est une grande choriste au Bénin. Membre d’un groupe de ballet à l’école primaire, le jeune artiste s’est fait remarquer par son talent. En 2003 Il rencontre Ulrich ADEOGOUN, fondateur du groupe de Rap MIL-FREE (militate of freedom). Ils enchaînent des singles dont Noukounkin (Calomnie), Nongnin (Maman) et Fiesta apprécié par les mélomanes.

Après quelques années, le groupe se disloque et dans sa soif de faire valoir son talent , il intègre l’orchestre du lycée technique Coulibaly et le lycée technique de Bohicon, avec qui il fait les cabarets. Il intègre ensuite la chorale de sa paroisse ; où il obtient le rôle de Lead vocal. En 2007, il se fait produire par son binôme de départ Richo Yeowa (Ulrich Adéogoun) et Docteur Queleff. De cette collaboration sort son 1er Album solo intitulé UN BEAU JOUR. Un album qui a connu un succès énorme. Il prépare actuellement son deuxième album sous la supervision du label Vision groupe

Production du jeune promoteur Modeste GODONOU. Ce 1er Octobre 2021, il sort son nouveau single : IL N’Y A QUE TOI. Une belle chanson d’amour. Un gros son à écouter absolument.

QUI EST OLAYEMI ?

MARTINS OLAYEMI DAVID alias OLAYEMI est un artiste chanteur, compositeur et interprète béninois. Il est né le 28 Février 1986 à Cotonou dans le département du littoral. Marié selon sa coutume et père de 02 enfants, il est Diplômé en Mécanique Automobile et en technique Audiovisuel.

Nous vous offrons le lien de la vidéo lyrics https://www.youtube.com/watch?v=HRWZ_LDnxR4

Prince Herbert (Coll)

8 octobre 2021 par