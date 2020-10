Odette Sakinatou KABA épouse KINNINVO reçu dans l’Ordre National du Bénin

Cadre de la Présidence de la République et actuellement en service au Ministère du Plan et du Développement, Odette Sakinatou KABA KINNINVO a été reçu dans l’Ordre National du Bénin au grade de Chevalier, le 15 octobre 2020, à l’occasion d’une cérémonie solennelle présidée par la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin, la ministre Koubourath OSSENI.

C’est avec action de grâce à DIEU le Tout-puissant et gratitude envers le Gouvernement du Bénin que cette titulaire d’un DESS en Gestion des Projets et d’une Maîtrise en Droit, Odette S. KABA KINNINVO, a reçu cette distinction, en même temps que d’autres cadres de l’Etat. Après avoir cosigné son attestation, reçu sa médaille et les salutations de Mme la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin, elle est désormais membre de la prestigieuse communauté de l’Ordre National du Bénin.

Cette distinction vient consacrer l’engagement de cette cadre au service de l’Etat et de la Nation béninoise. Odette S. KABA KINNINVO est bien connue pour sa foi, son sérieux et sa rigueur au travail. « Je voudrais rendre grâce à DIEU qui est le premier méritant en toute chose. Pour moi, cette distinction est une manière pour l’Etat de nous challenger à faire davantage afin de mieux satisfaire les millions de Béninois au service desquels nous sommes ».

Après avoir servi à l’Intendance de la Présidence de la République, au Ministère chargé des Affaires Présidentielles, au Ministère de la Coordination des Politiques de mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et des Objectifs de Développement Durable (ODD), Odette S. KABA KINNINVO est actuellement en service au Ministère du Plan et du Développement.

