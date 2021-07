ONU-FEMMES salue les progrès du Bénin

La Directrice régionale de l’Agence des Nations-Unies pour l’Egalité Genre et l’Autonomisation de la Femme (ONU-FEMMES) pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Oulimata Sarr est reçue en audience, lundi 12 juillet 2021, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbenonci.

Arrivée à Cotonou dans le cadre d’une mission sur l’autonomisation des femmes, la Directrice régionale de l’Agence des Nations-Unies pour l’Egalité Genre et l’Autonomisation de la Femme (ONU-FEMMES) pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Oulimata Sarr s’est rendue au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbenonci, lundi 12 juillet 2021. De nombreux sujets dont l’accès aux femmes à la commande publique, les statistiques, tous les chantiers autour de l’autonomisation de la femme et particulièrement de la femme béninoise étaient au cœur des échanges.

« Aujourd’hui, le rapport national du Bénin montre qu’il y a eu des progrès au niveau de la scolarisation des filles, de la santé de la reproduction (...) », a indiqué Oulimata Sarr à l’issue de l’audience. Selon la Directrice régionale de l’Agence des Nations-Unies pour l’Egalité Genre et l’Autonomisation de la Femme (ONU-FEMMES) pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, d’autres défis restent à relever. Il s’agit notamment de la représentativité des femmes dans les instances de décisions et de l’accès aux ressources nécessaires.

