ON EST Où LA ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Si j’en crois ce que me racontent beaucoup d’entre vous à mon réveil ce matin, Il parait que mon Petit Neveu Manu de la Gaules, est venu ici hier en visite officielle de travail. Si cela est vrai, je compte sur mon petit Neveu Mario de la CRIET, pour tirer les oreilles à ceux qui ont eu le marché de l’alignement des foules, des acclameurs et des animations sur le parcours de l’illustre hôte.

Et Patou devrait sanctionner avec la dernière rigueur sa cousine Mathys, pour avoir oublié de déclarer chômée et payée, la journée d’hier afin que les fonctionnaires et même les élèves en vacances, aillent démontrer la légendaire et historique hospitalité des peuples Africains, dans le cadre de la chaleureuse hospitalité qui est due à l’illustre hôte -ancêtre. Sans oublier la punition qu’on doit aussi infliger à mon Neveu ABIMBOLA , pour le fait qu’aucun artiste musicien n’ait eu la Muse opportune, ne serait-ce que d’un navet pour exalter le caractère historique de la visite et l’excellence des relations entre la Métropole et notre pays et qu’on jouerait sous le vent fouettant les nombreux drapeaux tricolores bleu-blanc-rouge, qui devraient décorer toutes les rues et artères de Cotonou ; mais dont l’absence doit valoir une mise à pied à mon Neveu AGBENONCI ... D’ailleurs, je m’en vais de cette plume, dire deux mots à Mon Neveu Patou lui-même, s’il n’a pas décerné une décoration de l’Ordre Nationale du Benin à son hôte...

Vous mes Nièces et Neveux qui suggérez qu’il me soit imposée une cellule de dégrisement avant que je ne comprenne que TALON et MACRON ne sont pas au siècle dernier où je continue de vivre, vous êtes quand même tous des pagailleurs, car tout mon délire plus haut était la réalité.

Votre Oncle AGBAYA

28 juillet 2022 par