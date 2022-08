OFFRE D’EMPLOI

Assistant Paye et RH

Dans le cadre de notre développement, notre cabinet recrute un collaborateur H/F en charge de l’administration du personnel, autonome, sur l’ensemble des étapes du contrat du salarié :

Constitution du dossier RH.

Formalités d’embauche.

Création de contrats.

Saisie des variables de paie.

Suivi des absences.

Veille sur les plannings.

Vérifications de bulletin.

Cette gestion administrative s’effectue en lien avec une responsable de mission. Vous serez formés sur nos outils de travail.

Ce poste nécessite rigueur et organisation et une capacité à communiquer avec les différents interlocuteurs.

Vous serez formé(e) aux process paie mis en place.

Débutant(e) accepté(e) SI vous bénéficiez d’une formation en paie et RH.

Mail : abiafry@yahoo.fr



Poste à pourvoir rapidement